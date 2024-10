Il 16 ottobre a Mondovì, Scintille Tech: Innovazione, Arte e Sostenibilità Tecnologica

Mondovì si prepara ad accogliere Scintille Tech - AI Generativa ed Etica dei Dati: verso una Sostenibilità Tecnologica, un evento esclusivo dedicato alle aziende e agli imprenditori che desiderano esplorare le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. L’appuntamento, che si inserisce all’interno della rassegna culturale ideata da eVISO “SCINTILLE”, si terrà il 16 ottobre 2024 presso il suggestivo Polo espositivo Ex Chiesa di Santo Stefano, dalle 18:00 alle 20:30.

La serata sarà introdotta da Carlo Cigna, Direttore Algo Intelligence di eVISO, che darà il benvenuto agli ospiti e aprirà il dibattito su trasparenza, responsabilità e impatto sociale dell’intelligenza artificiale. Successivamente, prenderanno la parola Shalini Kurapati, PhD, CEO e Cofounder di Clearbox AI, che affronterà il tema "Etica e sostenibilità nell'intelligenza artificiale: Un approccio data-centric", spiegando come un uso consapevole dei dati possa contribuire a uno sviluppo più responsabile e trasparente dell’AI. A seguire, Luca Gilli, CTO di Clearbox AI, con la presentazione "Intelligenza Artificiale Generativa: le sfide a venire", offrirà una panoramica sulle principali sfide tecnologiche ed energetiche dell’AI generativa, analizzando le nuove frontiere della creazione automatica di contenuti.

Prima del dibattito, tutti gli ospiti dell’evento avranno la possibilità di visitare gratuitamente la mostra Andy Warhol -– Influencer, organizzata dall'Associazione Be Local e curata da Gianfranco Rosini, che unisce l'arte iconica di Warhol all'innovazione tecnologica. Grazie alla collaborazione con eVISO, l'intelligenza artificiale trasformerà i capolavori del maestro della Pop Art in musica, creando un'esperienza multisensoriale immersiva senza precedenti.

L’evento si concluderà con un aperitivo di networking, offrendo ai partecipanti un’occasione di scambio e confronto su temi cruciali come la sostenibilità tecnologica e l’AI.

Dato il numero limitato di posti e l’esclusività della location, è necessaria la prenotazione tramite l’apposito link: https://scintille-tech-16-ottobre-eviso.eventbrite.it.

Non perdere questa occasione unica per scoprire come arte, intelligenza artificiale e sostenibilità si intrecciano, aprendo nuove prospettive per il futuro.