Autocarro in fiamme poco prima delle 20 di questa sera giovedì 31 ottobre a Moretta.



Sono intervenute in via Angelo Tasca le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e il distaccamento volontari di Racconigi, che si sono adoperate per domare le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti a seguito dell'incendio, di cui non è nota la causa d'innesco.