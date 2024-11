Tamponamento a catena a Narzole: tre auto coinvolte e un ferito

Multi tamponamento intorno alle 8.15 di questa mattina, mercoledì 13 novembre, nel comune di Narzole verso frazione Lucchi in direzione di Salmour. Tre le autovetture coinvolte nell'incidente, i cui feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118. Una donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo all'ospedale di Verduno.



Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Bra, per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, insieme ai carabinieri, per i rilievi del caso e la gestione della viabilità a senso unico alternato fino a fine intervento.