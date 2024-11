A Clavesana si presenta “Storia del pane”, nuovo libro di Gabriele Rosso

La Biblioteca Civica “Angelo Ruga” di Clavesana è lieta di ospitare la presentazione del nuovo libro di Gabriele Rosso, "Storia del pane", edizioni Il Saggiatore. Un affascinante viaggio alla scoperta delle trasformazioni culturali, dei mutamenti, delle tradizioni e delle infinite sfaccettature di uno degli alimenti più antichi e simbolici della nostra storia.

L'appuntamento è fissato per lunedì 25 novembre, alle ore 20.45, presso la Biblioteca Civica “Angelo Ruga” di Clavesana. Un incontro in cui ascolteremo l’autore raccontare il suo percorso di ricerca, l'ispirazione che ha portato alla scrittura di questo libro e le storie che si celano dietro al pane, un alimento che ha segnato la storia dell'umanità e continua a essere un simbolo di cultura, identità e condivisione.

L'autore Gabriele Rosso, autoctono della provincia cuneese, classe 1979, è laureato in storia, ha conseguito il dottorato in Studi Politici, per poi sposare la gastronomia. Fa parte della redazione di Slow Wine, scrive di cibo da tempo, ed è editor e copyeditor freelance. Dal 2021 ha aperto un’azienda agricola in Piemonte in cui produce vino.

Al termine della presentazione ascolteremo la testimonianza di Piana Bruto, dell’azienda agricola Cà dj Mat, di Rocca Cigliè che ci racconterà l’esperienza del forno comunitario.

Appuntamento lunedì 25 novembre alle 20.45, nei locali della biblioteca. Ingresso libero.

Per maggiori informazioni, contattare:

Biblioteca Civica "Angelo Ruga" di Clavesana: whatsapp +39 3314098888

E-mail: biblioteca.clavesana@libero.it