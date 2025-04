Quella vignetta di Paparelli donata a Francesco dai Donatori di Organi della provincia di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Ricordando la piacevole accoglienza data ad Aido e alla delegazione della Sezione Provinciale di Cuneo in occasione dell’incontro in quel di Roma - Sala Clementina - il 13 aprile 2019, la squadra dei volontari della Granda legati al dono, coordinati dal presidente Enrico Giraudo, esprime un pensiero di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, che più e più volte si è espresso positivamente su un gesto generoso, altruista, di grande amore legato alla donazione degli organi, gesto sociale e comunitario a favore dei tanti pazienti in lista d’attesa per un trapianto.