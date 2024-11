Cherasco, giovani laureati presentano le proprie tesi: videogiochi e design nell'analisi di Francesco Marengo

Nell’ambito del nuovo progetto culturale denominato “Contaminazioni” rientrano gli incontri-presentazione di tesi di laurea di giovani studenti cheraschesi: un modo per la Città di Cherasco di dare voce ai giovani. S’intitolano “Incontri con il futuro” e saranno ogni ultimo giovedì del mese.

La prima serata sarà giovedì 28 novembre e sarà dedicata alla presentazione della tesi di Francesco Marengo, studente cheraschese che per la tesi di laurea ha deciso di affrontare gli argomenti dei videogiochi e del design. L’evento sarà presentato da Virginia Falco.

La tesi analizza l’evoluzione dei videogiochi, da nicchia a settore culturale influente, con un focus sull’impatto del design dell’interfaccia grafica (UI) e dell’esperienza utente (UX) nel plasmare l’esperienza di gioco e nel determinare il successo dei titoli. La prima parte esplora la storia dei videogiochi, dalle origini ai giorni nostri, evidenziando i progressi tecnologici e l’espansione del pubblico. Nella seconda parte, l'analisi si concentra sul ruolo cruciale del design UI/UX, studiando come questi aspetti influenzano l'interazione tra giocatore e sistema e affrontando le sfide e le soluzioni specifiche di diversi generi, dalle simulazioni sportive ai giochi di ruolo. Infine, la tesi esamina le tendenze recenti e le opportunità future per rendere i giochi più accessibili e coinvolgenti.

«Questi incontri sono appuntamenti per conoscere più da vicino i giovani che abitano la nostra città. – dice Mara Degiorgis consigliere delegato alla cultura – Un’opportunità per loro di presentare il percorso di studio ai concittadini, un’occasione per toccare argomenti diversi e per “contaminarsi” reciprocamente. In quest’ottica ogni incontro culturale è un’occasione di contaminazione, nel senso più positivo del termine; gli eventi organizzati, che siano mostre o presentazioni di libri e tesi, concerti, incontri tematici, premi, contaminano in modo vitale e dinamico la cultura locale. La contaminazione è motore di evoluzione culturale: ogni evento introduce nuove prospettive, stimola riflessioni, e mette in connessione mondi diversi».

Il primo appuntamento con Francesco Marengo si svolgerà giovedì 28 novembre alle ore 21 presso la Chiesa di S. Gregorio.

Ingresso libero.

Per informazioni: Ufficio Eventi 0172 427015.