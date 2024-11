Condomini accusano ex amministratrice di essersi intascata i soldi versati per le spese

Una ex amministratrice di un complesso residenziale di Frabosa Sottana è stata denunciata da alcuni condomini per appropriazione indebita. Stando quanto riportato in querela, sarebbero pari a 70mila euro gli ammanchi dal conto corrente del condominio: soldi versati, ma mai transitati nella “cassa” destinata alle spese.

La Procura, che sostiene l’accusa nei confronti della donna a processo in tribunale a Cuneo, contesta che la somma che l’ex amministratrice sia sarebbe intascata equivalga a 18mila euro. Questa somma, come anche ricostruito dai testimoni, sarebbe comunque dovuta rimanere della disponibilità del condomino, un complesso di circa ottanta alloggi che assomma spese per circa 130/150 mila euro l’anno.



A alimentare sospetti nei confronti dell’imputata erano stati alcuni controlli incrociati tra gli estratti conto e i consuntivi di tre annate condominiali, dal 2017 al 2020. Di questi soldi, alcuni sarebbero stati utilizzati per pagare un leasing e per la riparazione della carrozzeria di un’auto: “Era stata gestita privatamente la locazione di un condomino per 1.945 euro, senza giustificativo”, ha spiegato un revisore dei conti.



Il 15 aprile 2025 la discussione del processo.