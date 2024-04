Donata alla pediatria di Mondovì una speciale moto giocattolo grazie agli "Angeli in moto" di Cuneo

Si chiama "Angelino Motorino" il nuovo compagno di avventure per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, donato grazie agli Angeli in Moto, sezione di Cuneo.

La speciale moto giocattolo è stata consegnata ieri, domenica 21 aprile.

"Grazie a tutti gli intervenuti che hanno partecipato all'iniziativa - hanno spiegato da Angeli in moto, organizzazione nata nel 2015 a nome, congiunzione tra passione per la moto e spirito di impegno sociale - "Vogliamo contribuire a rendere questo giorno davvero speciale per le piccole e i piccoli pazienti e desideriamo essere al loro fianco e fare di tutto per sostituire nella misura in cui sia possibile il dolore con un sorriso. La donazione di “Angelino Motorino” ai piccoli pazienti di Mondovì è solo il primo passo di un progetto che vogliamo diventi più grande. Il nostro sogno è di portare gioia e spensieratezza, come solo il gioco può donare, alle bambine e ai bambini ricoverati di tanti altri reparti pediatrici di tutta Italia."

"Grazie all’associazione di motociclisti 'Angeli in moto' per aver donato al reparto di pediatria di Mondovì “Angelino Motorino“ che sarà utile per trasportare i bambini all’interno dell’ospedale da un reparto all’altro per effettuare eventuali esami. - ha commentato la dottoressa Patrizia Fusco, primario del reparto - "In questi ultimi anni l'attenzione e le donazioni per la pediatria sono aumentate e, ancora una volta, non possiamo che essere grati al territorio per la vicinanza ai piccoli pazienti ricoverati".