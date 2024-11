Ritorna l'appuntamento con il salone dell’Orientamento “AlbaOrienta2024”

È un appuntamento ormai consueto, quello del Salone dell’Orientamento, rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado: un luogo fisico dove i ragazzi e le loro famiglie hanno l’opportunità di seguire le presentazioni dei vari istituti superiori albesi.

Sabato 30 novembre, a Palazzo mostre e congressi “G. Morra”, in piazza Medford ad Alba, dalle 8:30 alle 18:30, si potranno visitare gli stand informativi che saranno dedicati ai progetti tecnologici e di sviluppo sperimentale, alle degustazioni di prodotti preparati dai ragazzi, alle espressioni artistiche sempre molto apprezzate: nelle varie postazioni troveranno insegnanti e studenti disponibili a rispondere alle richieste di informazioni e a raccontare in modo più informale le peculiarità di ogni singolo Istituto.

La tredicesima edizione, organizzata dall’ufficio Informagiovani del Comune di Alba, in collaborazione con gli istituti secondari di secondo grado albesi, inizierà alle ore 8:30 con l’accoglienza degli studenti ed il saluto delle autorità e proseguirà con le presentazioni, nella sala congressi, di tutte le scuole albesi.

"In questi mesi i ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, insieme alle loro famiglie, devono affrontare un passo tanto importante quanto difficile: quello della scelta del percorso da seguire negli anni successivi. È un passaggio questo che quasi sicuramente influenzerà in modo significativo il loro futuro – afferma l’Assessora al Protagonismo Giovanile Lucia Vignolo. - Il Salone dell’Orientamento 2024, organizzato dal Comune di Alba attraverso l’Assessorato al Protagonismo giovanile e all’Assessorato all’Istruzione in collaborazione con l’Ufficio Informagiovani, è un’occasione per conoscere più da vicino le varie proposte che vengono offerte dalle nostre scuole superiori perché offre l’opportunità di parlare con docenti e studenti, ed è un valido strumento per aiutare a sciogliere i dubbi che, inevitabilmente, coinvolgono sia i ragazzi che le loro famiglie".

La giornata sarà suddivisa in due parti: al mattino le presentazioni saranno dedicate agli studenti/famiglie dell’albese, mentre nel pomeriggio sarà rivolto ai residenti del circondario.

Il programma del mattino, dedicato agli studenti albesi:

8,45 Accoglienza studenti e saluto Assessore

9,00 Ist. Tecnico Umberto I, Enologica di Alba e sede associata Professionale di Grinzane Cavour

9,30 Liceo Scientifico L. Cocito

10,00 Istituto Tecnico L. Einaudi

10,30 Liceo Classico G. Govone

11,00 Liceo Artistico P. Gallizio

11,30 I. I. S. S P. Cillario Ferrero

12,00 APRO Formazione

12,30 Liceo L. Da Vinci: Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico, Musicale

13,00 Alba International School - Liceo Internazionale IGCSE Cambridge

Programma del pomeriggio, dedicato agli studenti del territorio limitrofo:

13,45 Accoglienza alunni e saluto Assessore

14,00 Istituto Tecnico L. Einaudi

14,30 I. I. S. S P. Cillario Ferrero

15,00 Liceo L. Da Vinci: Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico, Musicale

15,30 APRO Formazione

16,00 Liceo Scientifico L. Cocito

16,30 Alba International School - Liceo Internazionale IGCSE Cambridge

16,45 Ist. Tecnico Umberto I, Enologica di Alba e sede associata Professionale di Grinzane Cavour

17,15 Liceo Artistico P. Gallizio

17,45 Liceo Classico G. Govone

In questo periodo, inoltre, ogni scuola organizza una serie di incontri di presentazione offrendo l’opportunità di visitare gli spazi e di assistere, previa prenotazione, anche all’attività didattica.