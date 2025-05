Terzo giorno di ricerche a Ceva per ritrovare Daniele Romero, 56 anni, conosciuto da tutti con il soprannome di "Fender".

L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di martedì 20 maggio. Immediatamente dopo la segnalazione della scomparsa è stato attivato dalla prefettura il piano provinciale di ricerca persone con l'apertura dell'UCL (Unità di Comando Locale) per coordinare le operazioni presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Ceva.

Alle ricerche si sono uniti anche i Vigili del Fuoco di Mondovì e Cuneo, oltre alle squadre speciali del SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco e dalle squadre SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) provenienti anche dai distaccamenti di Asti e Alessandria, i Carabinieri, i volontari della Protezione Civile e AIB.

Purtroppo a nulla sono servite per ora le risorse messe in campo per ritrovare l'uomo che, stando a quanto emerge, potrebbe essersi allontanato a piedi. Le ricerche non si stanno concentrando solo a Ceva, ma anche nei territori immediatamente limitrofi.