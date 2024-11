Coldiretti Cuneo: sostenibilità al centro della Giornata provinciale del Ringraziamento

Solo salvaguardando il terreno e, insieme, le attività agricole e gli agricoltori, può essere perseguito un uso dinamico ma sostenibile che limiti il consumo e lo spreco di territorio e, allo stesso tempo, tuteli le produzioni alimentari e la biodiversità. È il messaggio dei Vescovi della CEI per la Giornata del Ringraziamento 2024, che Coldiretti Cuneo celebrerà a livello provinciale a Savigliano, presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, domenica 1° dicembre.

La Commissione episcopale CEI per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace, invita a riflettere su un’agricoltura più sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale e sulle ricadute per la fertilità della terra, la dignità dei lavoratori e la salute dei consumatori.

“Siamo pronti a celebrare questa ricorrenza che, anno dopo anno, ci ritrova uniti per esprimere la nostra riconoscenza per i frutti ricevuti, seppur fra le ben note difficoltà climatiche ed economiche. Il tema scelto quest’anno per la Giornata del Ringraziamento, la sostenibilità in agricoltura, è allineato ai nostri obiettivi di fermare il consumo di suolo agricolo e indirizzarci verso un modello economico che riconosca il giusto compenso ai produttori” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“La Giornata del Ringraziamento sarà un’importante occasione di riflessione a chiusura di un anno che ha messo a dura prova il mondo agricolo, con l’auspicio che da questa giornata giungano lo stimolo e la motivazione per reinventarsi con costanza, passione e speranza” afferma il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.

L’appuntamento è per domenica 1° dicembre presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista a Savigliano. La Santa Messa, alle ore 10.45, sarà celebrata dal Consigliere ecclesiastico di Coldiretti Cuneo, Don Flavio Luciano, e dal Parroco Don Mauro Gaino.

Momento saliente della celebrazione sarà, come da tradizione, la presentazione dei doni della terra che gli agricoltori porteranno all’altare in segno di ringraziamento per quanto ricevuto in quest’annata agraria; i prodotti offerti saranno devoluti alle famiglie bisognose che si rivolgono alla Caritas di Savigliano. Un gesto semplice che riconosce i solidi valori cristiani alla base dell’azione sociale della Coldiretti.

Gli imprenditori agricoli e le loro famiglie sono invitati a partecipare.