Alba: in arrivo un gregge di mille pecore per la manutenzione del parco Tanaro e un tratto di pista ciclabile lungo il fiume

E’ in arrivo ad Alba un gregge di mille pecore di razza roaschina, una specie in via di estinzione, di proprietà della Società agricola La Baita di Mondovì della famiglia Martinengo.

Gli animali sono partiti da Priero lo scorso 10 ottobre accompagnati dal loro pastore, Bruno Martinengo, aiutato nel lavoro dal figlio Nicolò e dalla compagna Daniela Grosso, oltre a due dipendenti.

Ogni anno si spostano alla ricerca di prati verdi prima di salire in montagna in alpeggio per la stagione estiva. E’ nata così la collaborazione con alcuni privati che li chiamano per "ripulire" i propri campi dall’erba. Il percorso per la transumanza, dunque, cambia ogni anno in base alle richieste e al verde disponibile.

Quest’anno, invece, è stata un’Amministrazione comunale a farsi avanti: il Comune di Alba li ha contattati per chiedere di contribuire alla manutenzione di alcune aree verdi cittadine. Un metodo sostenibile che verrà sperimentato in città con la collaborazione e il supporto dell’Ufficio tecnico comunale.

Il gregge si fermerà all’interno del parco Tanaro mercoledì 28 e giovedì 29 maggio. Poi si occuperà anche di un tratto di pista ciclabile lungo il fiume in direzione Roddi per continuare, infine, il suo percorso verso la montagna dove la famiglia Martinengo conta di arrivare verso il 20 giugno per trascorrervi la bella stagione.