I cesti natalizi della Formaggeria La Fissello Doc riscuotono sempre grande apprezzamento

Punto di riferimento per chi sale in Vallata passando da Dronero, lo shop del Caseificio La Fisséllo Doc che, come ogni anno a Natale, propone cesti natalizi già pronti o da comporre a piacere, pieni delle eccellenze casearie dell’Azienda agricola e arricchiti da deliziosi prodotti locali.

Oltre che alla Formaggeria di Villar San Costanzo, è possibile scegliere i prodotti da inserire nei cesti anche al Mercato della Terra di Saluzzo del mercoledì e sabato, dove Edoardo potrà illustrare i vari formaggi, raccontarne le caratteristiche, consigliare abbinamenti con salse, mieli, marmellate. Poi, per la realizzazione della confezione, ed eventualmente la consegna, ci penseranno i fratelli Edoardo e Gabriele, che anche quest’anno, mettendo da parte fatica e pensieri, si concentrano con gioia su questo magico periodo.

Per gli amanti di formaggi e latticini di alta qualità e di chicche alimentari artigianali “made Valle Maira”, non esiste regalo migliore: un concentrato di gusto e benessere, oltre ad avere la garanzia di prodotti rigorosamente allineati in una filiera a Km0, interamente controllata.

Protagonisti e ben confezionati, sono sicuramente i formaggi dell’Azienda Agricola che si sono guadagnati negli anni rispetto ed apprezzamento. Prodotti che sono frutto di accurate lavorazioni nel rispetto delle tradizioni e che, nonostante la crescente richiesta, mantengono inalterata l’altissima qualità.

I formaggi prodotti dal Caseificio sono sia caprini che vaccini, di varia stagionatura, e con proposte di erborinati che ogni anno si presentano in diverse sfumature. Naturalmente, nel banco anche la produzione dei “freschi”: mozzarelle, bocconcini, tome fresche, tomini, burro, yogurt.

La Formaggeria osserva il seguente orario: Lunedì chiusura - Dal Martedì al Sabato: 8,30-12,30 / 15,30-19,00. La domenica: 8,30-12,30

LA FORMAGGERIA dell’AZIENDA AGRICOLA LA FISSELLO DOC - Area Artigianale P.i.p. - Via I Maggio 33 - Villar San Costanzo (CN) - www.caseificiolafissello.it