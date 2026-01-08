EasyCloudPro e Koremind Labs: l’Intelligenza Artificiale entra nei processi operativi dell’edilizia italiana

Nel settore dell’edilizia, dell’impiantistica e del Facility Management, la trasformazione digitale da prospettiva futura si è trasformata in una necessità quotidiana. La gestione delle commesse, il controllo dei costi, l’adempimento normativo, la tracciabilità delle attività e la carenza di personale qualificato stanno imponendo alle imprese un cambio di passo profondo, che passa da strumenti digitali realmente integrati e costruiti sulle esigenze operative del lavoro sul campo.

Ed è proprio partendo da questo contesto che Building The Future srl, software house italiana specializzata nella digitalizzazione dei processi per imprese tecniche, ha sviluppato EasyCloudPro.it, piattaforma gestionale All in One pensata per accompagnare imprese edili, elettricisti, idraulici e operatori del Facility Management nella gestione quotidiana delle attività. Un sistema nato per superare la frammentazione di software, fogli di calcolo e procedure manuali, restituendo una visione unitaria e strutturata del lavoro.

EasyCloudPro.it rappresenta oggi il cuore tecnologico dell’ecosistema Building The Future, un sistema software che va oltre il concetto di classico gestionale, poiché nasce con l’idea di guidare tutti i processi di gestione di un cantiere/commessa e/o Manutenzione, centralizzando i dati, documenti, flussi di lavoro e informazioni di cantiere, rendendoli accessibili, tracciabili e coerenti sia dal web che da APP Android/IOS. Su questa base solida e operativa prende forma il passo successivo, ovvero l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi reali delle imprese.

La nascita di Koremind Labs, startup innovativa del gruppo, segna infatti un momento di discontinuità nel panorama italiano delle soluzioni AI applicate all’edilizia. Non strumenti generalisti, ma modelli e applicazioni progettati in modo verticale, capaci di dialogare direttamente con i dati operativi delle imprese e di supportare le decisioni quotidiane di imprenditori, responsabili tecnici e manager.

A guidare questa visione è Gian Paolo Guerrini, CEO e founder di Building The Future, che ha trasformato oltre vent’anni di esperienza diretta nel settore in una proposta tecnologica concreta e misurabile. «L’Intelligenza Artificiale non deve essere percepita come qualcosa di distante o astratto. Il nostro obiettivo è portarla dentro i processi quotidiani delle imprese, rendendola uno strumento di supporto reale per chi lavora ogni giorno tra cantieri, impianti e manutenzioni», spiega Guerrini.

I tool sviluppati da Koremind Labs si innestano direttamente sui flussi di EasyCloudPro, abilitando funzionalità avanzate di analisi dei dati, supporto decisionale, automazione intelligente e previsione dei rischi operativi. Un approccio che consente alle imprese di lavorare in modo più ordinato, riducendo errori, sprechi e dipendenza da informazioni non strutturate.

L’elemento caratterizzante della proposta è la scelta di un’Intelligenza Artificiale a supporto del lavoratore, non in sostituzione. Un tema centrale, soprattutto per il tessuto delle PMI italiane, spesso diffidente verso l’innovazione quando viene percepita come una minaccia alle competenze esistenti. «La tecnologia deve potenziare le persone, non metterle in discussione. L’AI, se progettata correttamente, aiuta l’impresa a valorizzare le competenze, a prendere decisioni più consapevoli e a liberare tempo dalle attività ripetitive», sottolinea Guerrini.

Accanto allo sviluppo tecnologico, Guerrini porta avanti anche una riflessione sull’etica dell’Intelligenza Artificiale e sulla necessità di una diffusione culturale consapevole. L’adozione dell’AI nel mondo dell’edilizia e dei servizi tecnici richiede infatti formazione, trasparenza e strumenti comprensibili, capaci di generare fiducia e non resistenze.

La roadmap di sviluppo include l’integrazione con le future evoluzioni normative e tecnologiche del settore, dalla tracciabilità avanzata delle attività ai cartelli digitali di cantiere, fino all’analisi predittiva applicata a costi, tempi e risorse. Un percorso che mira a costruire un ecosistema digitale in grado di accompagnare le imprese verso una maggiore solidità organizzativa e competitiva.

Con EasyCloudPro e Koremind Labs, l’azienda rafforza il proprio posizionamento come partner tecnologico per la trasformazione digitale dell’edilizia italiana, proponendo un modello di innovazione che parte dal lavoro reale e arriva all’Intelligenza Artificiale senza scorciatoie. «La vera innovazione non è introdurre tecnologia fine a sé stessa, ma creare strumenti che migliorino il modo di lavorare delle imprese. È da qui che nasce il nostro progetto», conclude Guerrini. www.easycloudpro.it e koremind.ai