AlbaOrienta 2024: allievi e famiglie in visita al 13° salone dell'orientamento

Sabato 30 novembre nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” si è svolta la 13ª edizione del Salone dell’orientamento rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Alba e dintorni che hanno potuto visitare gli stand informativi delle scuole superiori.

I ragazzi e le famiglie hanno avuto la possibilità di incontrare insegnanti e studenti disponibili a raccontare le peculiarità dei vari indirizzi e partecipare alle conferenze di presentazione di ogni singolo Istituto.

Il 5, 6 e 7 marzo 2025 si terrà in modalità online il Salone dell’Orientamento Universitario e post diploma per gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori albesi che potranno confrontarsi con le facoltà universitarie per orientarsi nella scelta del percorso di studio.

Il sindaco Alberto Gatto, che ha partecipato ad AlbaOrienta 2024 con le assessore Donatella Croce e Lucia Vignolo, oltre ad alcuni consiglieri comunali: “Desidero sottolineare l'importanza dei saloni di orientamento scolastico e universitario, momenti preziosi per guidare i nostri giovani verso scelte consapevoli per il loro futuro. Questi eventi rappresentano un'opportunità unica per esplorare le possibilità offerte dal nostro sistema educativo e raccogliere le informazioni necessarie per intraprendere percorsi di studio che riflettano le aspirazioni e le passioni individuali. Un sincero ringraziamento va agli uffici comunali per l’organizzazione, alle scuole che hanno collaborato con impegno per fornire supporto e risposte ai ragazzi, e, soprattutto, agli studenti stessi, che con entusiasmo e curiosità hanno partecipato, dimostrando di voler essere protagonisti attivi del proprio futuro”.