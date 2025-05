Isola d’Asti: modifiche alla viabilità sulla statale 456 per lavori ai sottopassi

Per consentire alla Società Autostrada Asti-Cuneo di eseguire la manutenzione dei sottopassi lungo la tratta in gestione, sono previste limitazioni al traffico lungo la strada statale 456 “del Turchino” a Isola d’Asti.

Infatti, a partire da venerdì 23 maggio e fino a venerdì 13 giugno sarà in vigore la chiusura al traffico della rampa di immissione in A33 per chi esce dalla statale 456 in direzione Cuneo (dalla galleria Molini d’Isola). Per effetto della chiusura la circolazione da Nizza Monferrato in direzione Cuneo sarà provvisoriamente indirizzata sulla rete comunale di Isola d’Asti tramite apposita segnaletica di indicazione.

Nessuna modifica per il traffico in entrata sulla SS456 ed in uscita in direzione Asti.

Per consentire alla Società che eseguirà i lavori di installare la segnaletica di indicazione, dalle 22:00 di giovedì 22 fino alle 6:00 di venerdì 23 maggio la galleria Molini d’Isola sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni con circolazione deviata sulla rete locale.

Chiuso al traffico anche un tratto della SS231 all’altezza del km 5 con uscita obbligatoria allo svincolo di Corso Savona.