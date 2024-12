D2ZERO – ESPERTI NEL SETTORE INOSSIDABILE

Il mondo delle forniture industriali è in continuo sviluppo, e la richiesta di nuovi materiali sempre maggiormente prestazionali è in continua crescita.

La D2ZERO, azienda giovane e dinamica, è da sempre attenta alle evoluzioni che il mercato richiede, ed è sempre alla ricerca di Soluzioni Inossidabili.

Il costante progresso tecnologico ha portato ad affacciarsi sul mercato un ampio assortimento di nuovi materiali, caratterizzati da alte prestazioni anche in condizioni difficili, che vengono in gergo definiti “ACCIAI SPECIALI”.

A fronte di questa crescente richiesta, la D2ZERO si è quindi concentrata nello stringere collaborazioni con i più importanti produttori e distributori a livello europeo ed internazionale, ed è in grado di fornire rapidamente un ampio ventaglio di soluzioni, che spazia da prodotti finiti al materiale grezzo di acciaieria.

Tra questi acciai speciali, l’acciaio SUPERDUPLEX è sicuramente tra le nostre soluzioni inossidabili di maggior successo. Rispetto alle leghe di inox tradizionali, il duplex è caratterizzato da una struttura bifasica che garantisce una maggiore resistenza alla corrosione. In caso di ambienti con corrosività ancora più elevata, l’opzione può ricadere sul fratello maggiore del duplex, ovvero il SUPERDUPLEX.

Un ultimo esempio di un materiale particolare, ma di grande richiesta, è l’AISI 420 che viene fornito in lamiere, piastre, piatti, tondi ma anche tubi e raccordi.

Tutti gli acciai sopra citati, così come altre leghe speciali, sono fornite dalla D2ZERO in diverse forme e formati, a partire dai raccordi, passando per flange e tubi (anche in spezzoni su misura), senza dimenticare tutto il materiale di acciaieria quale tondi, piatti e lamiere.

Tutti i prodotti come ad esempio la viteria in acciaio INOX vengono corredati di certificazioni secondo gli standard più elevati, come PED per gli impianti a pressione o secondo NORSOK, uno dei requisiti internazionali di più alto livello.

Nel caso si voglia rimanere sempre al corrente sulle ultime novità su materiali trattati e forniture effettuate, la sezione “News” del sito www.d2zero.com viene costantemente aggiornata, e per i più “social” sono presenti anche le pagine Facebook e Instagram dell’azienda.

