Tesla a fuoco in frazione Vergne a Narzole: più di 20 mila litri d'acqua per spegnere le fiamme

La quantità d'acqua necessaria per spegnere l'incendio di una vettura Tesla è tema dibattuto in rete, dove si trovano decine di articoli sulla questione. Più in generale, si dibatte su come avere ragione delle fiamme quando ad essere coinvolta è una vettura elettrica. Di sicuro serve molta ma molta più acqua, fino a 40 volte di più.

E la conferma arriva dai vigili del fuoco, che ieri sera, attorno alle 23, sono intervenuti con la prima partenza di Alba e i volontari di Bra in frazione Vergne, a Narzole, chiamati dal proprietario di una vettura Tesla che, dopo aver iniziato a mandare segnali di fumo dal vano batteria, ha preso rapidamente fuoco.

La vettura è andata completamente distrutta, nonostante l'impiego di 20 mila litri d'acqua - quantitativo nettamente superiore a quello normalmente necessario per questo tipo di intervento - e ore di lavoro.