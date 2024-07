Incendio a Verzuolo, a fuoco il ricovero mezzi dell’istituto per l’agraria [VIDEO]

Sono diversi i mezzi dei Vigili del Fuoco che in questi minuti stanno convergendo in via IV Novembre a Verzuolo, teatro dell’incendio che ha interessato un capannone di proprietà della sede distaccata dell’Istituto Superiore per l’Agraria "Umberto I".

Il fabbricato sarebbe adibito al ricovero di macchinari agricoli.

L’allarme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è scattato alle ore 11.45 di oggi, lunedì 15 luglio.

Sul posto è appena arrivata una prima squadra dei Vigili del Fuoco partita dal Distaccamento di Saluzzo.

Altre squadre con autobotti e autopompe serbatoio stanno convergendo sul posto da Busca e Venasca, mentre da Cuneo è partita una squadra con l’autoscala.

