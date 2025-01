Calcio femminile: la Freedom FC Women ingaggia l'attaccante Giulia Bison

La Freedom FC Women è felice di annunciare l'ingaggio di Giulia Bison.

Attaccante classe 2005, Giulia ha iniziato a giocare a calcio nel Veggiano ed è cresciuta nel Settore Giovanile del Padova Femminile fino ad approdare in Prima Squadra con la quale, nell'annata 2020-21, ha esordito in Serie C. Nel 2022-23 il passaggio all'Hellas Verona con cui si è misurata nel difficile e competitivo campionato cadetto: nel gennaio del 2024, l'approdo alla Juventus, con la firma sul suo primo contratto professionistico.

Giulia ha iniziato la stagione 2024-25 vestendo la maglia della Sampdoria in Serie A: ora, l'arrivo a Cuneo, in prestito dalla stessa Juventus.

Una freccia in più nell'arco offensivo a disposizione di mister Mauro Ardizzone in vista della seconda parte di campionato di Serie B: Giulia Bison indosserà la casacca numero 36.