Giochi da tavolo e comunità: Casa Moretta apre il 2025 con una serata speciale

Un nuovo anno di eventi al Centro Anziani di via Rio Misureto, che una volta al mese diventa "Casa Moretta", offrendo un luogo di socialità e aggregazione per il quartiere. Il prossimo appuntamento, in programma sabato 18 gennaio alle 21, vedrà protagonista una serata dedicata ai giochi da tavolo, organizzata dall’Associazione Ludo Inc.. L’evento, gratuito e aperto a tutti dai 14 ai 99 anni (e oltre), promette divertimento e una serata all’insegna della condivisione.

La trasformazione del Centro Anziani in "Casa Moretta" è un’iniziativa voluta dal Comitato Moretta-Corso Langhe e Moretta Due, con il patrocinio del Comune di Alba. L’obiettivo è quello di creare uno spazio aperto e inclusivo, capace di coinvolgere famiglie, giovani e adulti in attività culturali, ludiche e sociali. "La nostra idea è quella di rendere il quartiere più coeso, offrendo momenti di condivisione che rispettino le attività ordinarie del Centro Anziani," ha spiegato Mariagrazia Perrone, presidente del Comitato Moretta-Corso Langhe.

L'evento del 18 gennaio si inserisce in un calendario di appuntamenti mensili che ha già visto un grande successo nel primo incontro, lo scorso 19 ottobre, con lo spettacolo teatrale "Alice nel quartiere delle meraviglie", realizzato dal collettivo Sciro’.