A Cossano Belbo si presenta il micronido per i più piccoli

Lunedì 3 febbraio, alle ore 16.30, le educatrici del micronido di Cossano Belbo ospiteranno piccoli e famiglie in una presentazione di strutture e piano educativo.

Fin da piccoli, stringere legami coi coetanei, in modo positivo, significa vivere serenamente il contatto umano, trovando un proprio ruolo all’interno del gruppo e rispettando delle regole sociali che il gruppo stesso assume come linee guida.

"Al nido si impara, ma non attraverso l’insegnamento e l’esercizio: l’apprendimento avviene attraverso la scoperta e l’esplorazione" afferma Elisa Bemer, coordinatrice pedagogica del nido di Cossano Belbo e degli altri nidi di Langa di Cooperativa Alice "Attività psicomotoria, attività pittorica, attività musicale, lettura e drammatizzazione, travasi, manipolazione, gioco simbolico e euristico, uscite sul territorio sono i laboratori quotidiani realizzati nella fascia mattutina; insieme a queste verranno proposte attività legate al tema specifico per l’anno educativo in corso “Giocare con l’arte”.

"Igiene personale, sonno, pasto, gioco, relazioni ed ogni momento di vita del bambino al nido, però, sono materia di apprendimento” aggiungono le educatrici Michela, Renata e Simona.

"Il Formichino" inaugurato a settembre 2024 può ospitare sino a 16 bimbi dai 3 ai 36 mesi, le iscrizioni per l'anno 2025/2026 sono aperte.

Informazioni ai numeri 0414/88125 – 331 63 05 171 o agli indirizzi:

info@comune.cossanobelbo.cn.it

nido.cossano@coopalice.net