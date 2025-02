Fabrizio Silvestro confermato alla guida della CISL FP Cuneo

Si è svolto oggi, presso "La Bottera" di Riforano, il VII° Congresso Territoriale della CISL Funzione Pubblica di Cuneo, la categoria che tutela i lavoratori del pubblico impiego, con oltre 4.100 iscritti nel territorio. Presenti il segretario generale CISL FP Piemonte, Sergio Melis e il segretario generale UST CISL Cuneo, Enrico Solavagione.

Al centro del dibattito congressuale, i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, le votazioni RSU 2025 e le problematiche che affliggono il settore. Fabrizio Silvestro è stato riconfermato Segretario Generale della CISL FP Cuneo. Con lui, sono stati eletti in Segreteria Christine Peduto e Marengo Pierluigi.

Il Congresso ha posto l'accento sull'urgenza di affrontare questioni cruciali quali la carenza di organico, il rinnovo contrattuale, il rilancio dei servizi pubblici e la valorizzazione del personale, con un focus sulla contrattazione di secondo livello e sul miglioramento delle condizioni salariali e di conciliazione vita-lavoro.

"La cronica perdita di attrattività del pubblico impiego rischia di compromettere seriamente la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e di indebolire la sostenibilità dell’intero sistema pubblico", ha sottolineato Silvestro nella sua relazione. Un problema, quello della carenza di personale, che affligge trasversalmente tutti i settori del pubblico impiego, aggravato dall'aumento dell'età media e dalla riduzione dei candidati ai concorsi.

Da qui, l'appello ad un impegno forte per la valorizzazione delle risorse umane all'interno della PA, promuovendo il benessere organizzativo e una migliore conciliazione tra vita lavorativa e personale. "È urgente tornare a rendere attrattivo il lavoro nel pubblico, in un'epoca in cui i giovani non percepiscono più la pubblica amministrazione come luogo in cui poter realizzare le proprie aspirazioni professionali", ha concluso Silvestro.

“La Cisl Fp Piemonte anche quest'anno cresce per iscritti oltre l'8%, ha dichiarato il Segretario generale CISL FP Piemonte Sergio Melis, nonostante i numerosi pensionamenti e le scarse assunzioni, segno di un'organizzazione in piena salute. Con questa consapevolezza e responsabilità affrontiamo la competizione elettorale RSU e le nuove sfide di rappresentanza della categoria”.

Durante il Congresso, c’è stato l’atteso intervenuto Enrico Solavagione, Segretario generale dell’UST Cuneo, il quale ha messo in evidenza l’impegno della Fp in tutti i settori che rappresenta, esaltando i risultati ottenuti: “voglio sottolineare l’impegno della Fp in questi anni difficili: sono stati al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici sempre, con pragmatismo e senso di responsabilità. Ai facili slogan hanno risposto con l’impegno, ed i risultati sono evidenti. Con coraggio hanno portato avanti gli interessi dei lavoratori, indipendentemente da quale controparte ci fosse davanti. I valori della Cisl, quali l’apartiticità, l’autonomia, la forza delle idee, sono tutti nel loro agire quotidiano. Alla mistificazione della realtà da parte di alcune sigle sindacali, la Fp ha risposto anteponendo sempre l’interesse dei lavoratori del settore”.