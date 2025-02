Quando l'opera incontra gli studenti: il soprano Norma Fantini al liceo "Ego Bianchi" di Cuneo

Ieri mattina, gli studenti del Liceo Artistico e Musicale Ego Bianchi di Cuneo hanno partecipato a un incontro dedicato al Concorso Lirico Norma Fantini e alla realizzazione e messa in scena di Bohème organizzato dalla Fondazione Fossano Musica, in collaborazione con l’Associazione Culturale Territori e il gruppo editoriale More News. All'evento hanno partecipato figure di spicco del settore musicale, coinvolte nella realizzazione del concorso: il direttore d’orchestra Aldo Salvagno, il direttore della Fondazione Fossano Musica Gianpiero Brignone, il regista Alessio Pizzech e la soprano Norma Fantini.

Presenti al Teatro Don Bosco gli studenti dell’artistico che verranno coinvolti nella realizzazione della locandina dell’opera e del liceo musicale, con cui si potrebbero aprire interessanti opportunità.

L’incontro è iniziato con un’introduzione sulla storia dell’opera e sulla sua evoluzione nel tempo, con focus particolare su Giacomo Puccini, spiegato da Aldo Salvagno. Grazie alle sue parole, gli studenti hanno potuto capire meglio il valore di questa forma d’arte. Successivamente, il regista Alessio Pizzech ha parlato de "La Bohème", l’opera che verrà rappresentata a luglio dai vincitori del concorso: ha raccontato la trama, sottolineando come la storia parli di giovani sognatori senza soldi ma pieni d’amore e di voglia di vivere. Un bel momento di confronto con i ragazzi del liceo che hanno potuto riflettere, grazie agli spunti di Pizzech, sull’attualizzazione dell’opera e su quanto questa forma d’arte sia vicino a loro.

Durante l’incontro si è discusso anche della possibilità di collaborare, in futuro. Gli studenti e i professori hanno espresso interesse nel seguire le prove, assistere allo spettacolo o organizzare un altro evento simile, con l’obbiettivo di avvicinare sempre di più le scuole superiori al mondo del lavoro futuro.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, il pianista Nikolay Bogdanov e la soprano Mika Yatsugi della Fondazione Fossano Musica hanno eseguito dal vivo alcune arie tratte da "La Bohème", regalando un momento emozionante a tutti i presenti. Momenti diventanti coinvolgenti e preziosi grazie anche alla soprano di indiscussa fama internazionale Norma Fantini, cuneese doc, che è molto attenta alla formazione dei giovani artisti del futuro.