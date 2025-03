Incidente, nel tardo pomeriggio di oggi 30 marzo, sulla provinciale 5, via Spinetta, in direzione di Peveragno.

Qui, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un'autovettura e una moto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 19enne, trasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo con un politrauma.

Il ragazzo è in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.