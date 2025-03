Estubato ma ancora in prognosi riservata il 14enne folgorato dai cavi dell'alta tensione alla stazione di Alba

Estubato ma ancora in prognosi riservata il ragazzino di 14 anni che venerdì sera ha rischiato di morire dopo essere salito su un vagone e aver sfiorato i cavi dell'alta tensione nella stazione di Alba.

I fatti sono ancora in fase di accertamento, ma a quanto appreso, un gruppo di giovani si trovava all'interno della stazione quando uno di loro è salito sulla carrozza di un treno passeggeri fermo ai binari. Qui, avrebbe sfiorato il cavo, venedo quindi scaraventato a terra, privo di conoscenza, dalla violenta scarica.

Allertati i soccorritori, il 14enne è stato dapprima trasportato all'ospedale di Verduno e in seguito trasferito, intubato, al CTO di Torino, nel reparto "grandi ustionati".

Stando alle ultime informazioni, è stato estubato ma, in via precauzionale, resta in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Avrebbe riportato ustioni sul 10 percento del corpo, in particolare agli arti superiori.