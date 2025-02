L’Asl Cn2 lancia il concorso creativo per studenti “Art a-mare”

L’ASL CN2 ha bandito un concorso per studenti e studentesse di ogni ordine e grado, purché maggiorenni, con la finalità di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali, sulla cura del patrimonio naturale del nostro Pianeta e, in particolar modo, sull’importante ruolo che le risorse marine rivestono come fonte di vita e salute per tutti noi.

Il concorso “ART A-MARE” consentirà ai partecipanti di mettersi in gioco con libere espressioni artistiche affrontando i temi di ambiente e di salute. Essi potranno dimostrare la propria creatività con opere pittoriche, letterarie (incluse poesie), scultoree o digitali, attraverso le quali dovranno esplorare il concetto di One Health e enfatizzare l’interconnessione tra la salute del mare, dell’ambiente e quella umana.

I lavori dovranno essere individuali, ossia non realizzati in modo collettivo da più autori, ed essere consegnati entro il 23 marzo 2025. Le opere saranno valutate da una commissione di esperti, composta da artisti e persone con competenze in ambito artistico, da professionisti dell’ASL CN2, della Fondazione Ospedale Alba Bra e dai Presidenti degli Ordini delle Professioni Sanitarie. Particolare valore verrà dato ai lavori che evidenziano il contributo di un ambiente sano nella prevenzione delle malattie e nel supporto ai processi di cura, diagnosi e riabilitazione, sottolineando l’importanza dei professionisti sanitari, riconoscendoli come essenziali mediatori nella promozione della salute attraverso la gestione dell’ambiente.

La commissione, presieduta dal curatore artistico professor Maurizio D’Andrea, selezionerà 15 opere vincitrici, che saranno premiate durante il convegno “One Health: un Pianeta in Salute” (sabato 12 aprile 2025 presso l’Ospedale Ferrero di Verduno), un’occasione di approfondimento in cui esperti di rilievo illustreranno lo stato di salute del pianeta e degli esseri viventi che lo popolano. “Attraverso il convegno che stiamo organizzando per aprile vogliamo porre in evidenza quanto la natura e, in questo caso, l’ambiente marino siano fondamentali per la salute di tutti noi. Prendersi cura del mare, rispettandolo e impegnandoci per la sua salvaguardia è il primo passo per tutelare, in un’ottica ‘One Health,’ la nostra stessa vita sul Pianeta” dichiara il dottor Fausto Cella, responsabile della struttura di Chirurgia Plastica dell’Ospedale di Verduno, appassionato di natura, mare, navigazione e organizzatore del convegno.

Gli autori delle 15 opere vincitrici si aggiudicheranno, a sorteggio, la possibilità di partecipare a una veleggiata nel Mar Ligure su una barca da regata o a una visita guidata presso l’Agenzia Spaziale Europea di Leiden, in Olanda.

L’impegno degli studenti che parteciperanno al concorso sarà utile anche per sostenere le attività di ricerca dell’ASL CN2, in quanto tutte le creazioni ammesse saranno affidate all’Azienda Sanitaria e prenderanno parte alla 2^ edizione dell’iniziativa “Artisti per la Ricerca”, asta benefica a favore del fondo aziendale per la ricerca e l’innovazione. Promotore del concorso e dell’asta benefica è la struttura Progetti, Ricerca e Innovazione dell’ASL CN2, guidata dalla dottoressa Giuliana Chiesa, che spiega: “La ricerca clinica no profit è essenziale per sviluppare trattamenti innovativi, migliorare la qualità della vita dei pazienti e avanzare continuamente nelle conoscenze mediche. Purtroppo il suo sviluppo necessita di sostegni finanziari che un’ASL come la nostra non ha a disposizione; per questo l’arte può svolgere un ruolo fondamentale nel finanziamento della ricerca scientifica. Attraverso aste benefiche di opere, mostre e collaborazioni artistiche, l’arte diventa sostegno concreto per la scienza. Queste iniziative non solo aiutano a reperire i fondi necessari, ma creano anche un ponte tra creatività e innovazione, arricchendo e sostenendo entrambi i campi. Inoltre, questo connubio può assumere anche una forma terapeutica quando l’artista è anche un paziente”.

Per partecipare al concorso “ART A-MARE” è indispensabile essere studenti maggiorenni e consultare con attenzione il bando sul sito dell’ASL CN2: https://www.aslcn2.it/concorso-art-a-mare/ Per informazioni organizzative è possibile contattare l’indirizzo ricerca@aslcn2.it mentre per ragguagli di natura tecnica è possibile scrivere a dandreart.info@gmail.com