Margherita Sartoris vince sugli sci ed i libri

Nelle scorse settimane, l'Abruzzo ha ospitato la terza edizione del Trofeo Coni Invernale che ha visto primeggiare la giovane studentessa del liceo de Amicis, Margherita Sartoris, con i complimenti del dirigente scolastico Carlo Garavagno e dei suoi professori.

Il comitato Olimpico Nazionale Italiano istituisce ed organizza anche in sinergia con la Federazione Sport Invernali, attraverso proprie strutture territoriali, questa manifestazione under 14 con cadenza annuale: la terza edizione, quella dell'Abruzzo appunto, ha seguito le prime due edizioni tenutesi in Trentino ed in Piemonte.

Gli atleti vengono convocati sulla base dei risultati ottenuti nella stagione invernale precedente e Margherita Sartoris (sci club Equipe Limone), unitamente ad Angelica Platinetti (sci club Bielmonte), Emanuele Croce (sci club Lancia) e Pietro Desogus (sci club Borgata Sestriere), tutti dell’anno 2011, sono stati scelti come rappresentativa regionale nella disciplina dello sci alpino.

L'altopiano delle Rocche e Roccaraso hanno ospitato l'evento che ha visto coinvolti circa 800 atleti e tecnici provenienti da tutta Italia.

ll tutto è stato improntato a quelli che sono i valori olimpici di amicizia, rispetto ed eccellenza.

Tra gli ospiti, oltre ad atleti ed autorità di spessore nel panorama olimpico, ci sono state Tina e Milo le due mascottes dei prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e questo a dimostrazione di quanto sia forte il legame con i "veri" giochi olimpici.

Nelle tre giornate di competizioni, sempre improntate all'insegna del divertimento, del fair play e della voglia di vincere, il Trofeo Coni Winter è stato vinto dal Piemonte: Margherita, Angelica, Emanuele e Pietro hanno difeso con onore i colori del Piemonte e contribuito, con i loro piazzamenti, a far vincere alla loro regione la tanto agognata medaglia d'oro a squadre!

A corollario di questa mail, rappresento che, nella giornata di ieri, a pian Benot (Usseglio), Margherita Sartoris si è laureata campionessa regionale vincendo le qualifiche della 43^ edizione del Pinocchio sugli sci che la vedrà protagonista, a fine marzo, all'Abetone, della finale nazionale.