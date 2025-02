Claudio Sacchetto: "Fisco amico, finalmente in Italia si può"

Riceviamo e pubblichiamo

Egregio Direttore,

con grande soddisfazione ho appreso la notizia diffusa dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riguardante il recupero dell’evasione fiscale da parte del Governo, che ha raggiunto una cifra record di 33,4 miliardi di euro nel 2024. Un risultato che non solo rappresenta un importante traguardo, ma dimostra concretamente l’efficacia del lavoro svolto dall’Esecutivo, con l’apporto decisivo del Viceministro Leo, che ha specifica delega al fisco.

La somma recuperata, superiore di oltre 2 miliardi rispetto all’anno precedente, sottolinea il cambiamento radicale che il Governo a guida Fratelli d’Italia ha portato nella lotta all’evasione fiscale, intervenendo con norme mirate e specifiche che, tra le altre cose, hanno affrontato fenomeni negativi come quelli delle attività “apri e chiudi” che, come evidenziato dalla presidente Meloni, coinvolgevano principalmente cittadini stranieri che profittavano delle esenzioni o agevolazioni per i primi tempi di attività varie.

Un dato risulta evidenziare più di ogni altro l’azione politica applicata al fisco di Fratelli d’Italia al Governo: +8% di versamenti spontanei dei contribuenti senza controlli o accertamenti che portano il dato 2024 a 587 miliardi.

Se a questo aggiungiamo il successo di un’iniziativa quale la Compliance, una sorta di tutoraggio per le grandi imprese con fatturato di oltre 750 milioni fortemente voluta dal viceministro Leo si comprende benissimo che la strategia di Fdi volta ad avere finalmente un fisco amico delle imprese e dei cittadini sia un obiettivo che perseguito in modo efficace può essere raggiunto.

Finalmente si parla e si persegue l’”ascolto dei contribuenti” ed i dati sono li a dimostrare la bontà di queste scelte.

In sostanza si inizia a percepire empiricamente una cosa che Fdi ed il centrodestra hanno sempre affermato e cioè che i cittadini e le imprese sono maggiormente orientati ad essere fedeli al fisco in un contesto di fiducia reciproca Stato-cittadino e non in un regime di terrore e di promozione della delazione come portato avanti dalle sinistre in ogni Governo cui abbiano fatto parte.

Un fisco amico genera un circolo virtuoso che stimola le entrate dello Stato che a loro volta portano a riduzioni di tasse ed allo stimolo dell’economia che a sua volta porterà a maggiore benessere e di conseguenza maggiori consumi e ancora maggiori entrate per lo Stato.

Crediamo che queste siano le cose di cui ha bisogno l’Italia, la sua economia, i suoi cittadini e le sue imprese.



Claudio Sacchetto

Consigliere Regionale Fratelli d’Italia