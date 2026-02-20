Un lettore denuncia la sanità piemontese: un anno di attesa per un esame cardiaco

Riceviamo e pubblichiamo:

"Martedì 17 febbraio ho telefonato al Cup Piemonte per prenotare, per conto di un parente, l’esame 'Eco color doppler grafia cardiaca a riposo' e la risposta dell’operatore è stata: 'Mondovì o Ceva a febbraio 2027'.

Sono rimasto basito: mi chiedo come sia possibile che trattandosi di un esame cardiaco (cuore e cervello sono considerati organi vitali), si debba aspettare un anno per fare un esame, tenuto conto di una terapia in corso che potrebbe anche avere la necessità di essere modificata.

Penso che la cortese persona con cui parlavo abbia compreso il mio stato d’animo e si è affrettata nel dirmi di riprovare a richiamare più avanti, in attesa che qualcuno disdica la prenotazione.

Riflettendo su chi possa rinunciare ad un esame così importante, i casi sono due: o il paziente ha deciso di rivolgersi alla sanità privata o peggio… a buon intenditor…

Da tempo la Regione Piemonte informa che a breve verranno investite ingenti somme su imponenti strutture atte a portare la sanità nel futuro. Ben vengano.

In attesa proporrei però di investire ancora nel presente perché i cittadini ne hanno davvero tanto tanto bisogno.

Angelo Origlia"