 / Al Direttore

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Al Direttore | 17 febbraio 2026, 07:31

Senza acqua per dodici ore a San Pietro del Gallo

Un cittadino denuncia il disservizio: "Bastavano poche autocisterne per evitare i disagi. Le frazioni agricole contano sempre meno"

Senza acqua per dodici ore a San Pietro del Gallo

Riceviamo e pubblichiamo:

Vorrei segnalare un increscioso disservizio avvenuto nella giornata di ieri (lunedì 16 febbraio),  quando l'intera frazione di San Pietro del Gallo, nel Comune di Cuneo, è rimasta per oltre dodici ore senza acqua, mettendo a dura prova le riserve idriche aziendali, già da sempre sotto stress per una cronica, strutturata e mai risolta carenza di portata che da sempre affligge questa frazione. 

Sarebbe bastato l'intervento di alcune autocisterne per ridurre al minimo i disagi. Ma evidentemente questo un ragionamento troppo complicato perché ha gestito la situazione.

È davvero triste constatare quanta poca importanza hanno le periferie agricole rispetto a un'area industriale o il centro cittadino, ma è la cruda realtà. 

Renato Delerba 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium