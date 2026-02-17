Senza acqua per dodici ore a San Pietro del Gallo

Riceviamo e pubblichiamo:

Vorrei segnalare un increscioso disservizio avvenuto nella giornata di ieri (lunedì 16 febbraio), quando l'intera frazione di San Pietro del Gallo, nel Comune di Cuneo, è rimasta per oltre dodici ore senza acqua, mettendo a dura prova le riserve idriche aziendali, già da sempre sotto stress per una cronica, strutturata e mai risolta carenza di portata che da sempre affligge questa frazione.

Sarebbe bastato l'intervento di alcune autocisterne per ridurre al minimo i disagi. Ma evidentemente questo un ragionamento troppo complicato perché ha gestito la situazione.

È davvero triste constatare quanta poca importanza hanno le periferie agricole rispetto a un'area industriale o il centro cittadino, ma è la cruda realtà.

Renato Delerba