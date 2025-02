Bagnolo Piemonte, Barge, Cavour, Vigone e Villafranca Piemonte vicine al bilancio finale dell'iniziativa "AMATO, il negozio di vicinato”

Il Distretto Diffuso del Commercio “La Via delle 5 – Terre da scoprire” si avvia a completare il progetto territoriale di “AMATO, il negozio di vicinato”, partito nell’autunno 2024 con il coinvolgimento di tutte le scuole dei 5 Comuni, ovvero Bagnolo P.te, Barge, Cavour, Vigone e Villafranca P.te, con il prezioso e importante lavoro di coordinamento delle associazioni commercianti presenti sul territorio.

Venerdì 14 febbraio si è conclusa la raccolta degli scontrini e, in questi giorni, volontarie e volontari delle 5 associazioni commercianti si sono occupati di contare uno per uno gli scontrini raccolti nelle grandi urne, per poter poi procedere con le premiazioni. A conteggio non ancora ultimato, dalle associazioni commercianti arrivano numeri importanti, che superano i 200mila scontrini raccolti. Lo scopo di questa iniziativa è stato quello di portare un forte ed importante messaggio, partendo sin dai più piccoli e, di conseguenza, alle famiglie, ai genitori, ai nonni e parenti tutti: fare gli acquisti nei negozi del proprio paese, con consapevolezza, permette all’economia locale di funzionare.

Abbiamo mai pensato ad un paese con le vetrine tutte spente? Con le serrande abbassate? Con le vie e le piazze vuote? Senza il vociare di persone, senza il via vai di chi tutti i giorni frequenta i nostri paesi, le nostre vie, le nostre piazze. Ecco, se il commercio si dovesse ridurre agli acquisti online o nella grande distribuzione, avremmo paesi dormitori, spenti e poco vissuti. Ecco perché, come Distretto del Commercio, come Associazioni Commercianti, come Comuni si è voluto investire in questo progetto: coinvolgere i bambini in un grande gioco, con la raccolta degli scontrini degli acquisti fatti nei negozi dei propri paesi, vuole avere anche la valenza di educazione civica e sensibilizzazione al favorire l’economica circolare, la crescita e lo sviluppo del nostro territorio.

Alla fine di tutto, il regalo più grande è un premio per i bambini acquistato nei negozi dei rispettivi paesi: le premiazioni si terranno a partire dal 27 febbraio con Bagnolo P.te, durante la festa di Carnevale del 1 marzo per i Comuni di Barge, Cavour e Villafranca P.te, per concludersi al 13 aprile con Vigoflor per Vigone insieme a Cercenasco (che partecipa avendo la scuola all’interno dell’Istituto comprensivo di Vigone).

Un doveroso ringraziamento agli Istituti scolastici coinvolti con dirigenti, insegnanti e personale scolastico che hanno collaborato, supportato e partecipato con entusiasmo a questo progetto, che ha una forte valenza civica, chiedendo anche di poter sviluppare le attività in futuro.

Il Distretto continua il suo lavoro, arrivando alla fase conclusiva della progettazione avviata a fine 2023 dopo aver ottenuto il finanziamento della Regione Piemonte, avendo però già lo sguardo rivolto al futuro con una progettazione partecipata dei Comuni, delle Associazioni di categoria e delle Associazioni dei Commercianti locali.