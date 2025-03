Carnevale, le maschere in omaggio alla patata della valle Gesso hanno conquistato Cuneo [FOTO]

In 180 maschere e un carro “Le patate in tavola” per rappresentare la valle Gesso al Carnevale dei ragazzi ieri, domenica 2 marzo, a Cuneo. Una trasferta che ha ripagato l'impegno dell'unità pastorale che con i suoi costumi in omaggio alla patata hanno conquistato il primo posto. Quello per i carri se lo è aggiudicato il gruppo di Madonna delle Grazie.

Tra i premiati anche don Alberto Aimar, alla guida dell'unità pastorale di Entracque, Valdieri e Roaschia, che è arrivato terzo per il suo costume.

L'Amministrazione comunale di Valdieri compiaciuta della riuscita della sfilata commenta tramite il sindaco Guido Giordana: “Siamo molto soddisfatti per il lavoro di squadra con il Comune di Entracque. Ma siamo soprattutto orgogliosi di aver colto l'occasione per valorizzare il nostro prodotto tipico, la patata, oltre ad aver coinvolto le due comunità nel divertimento del carnevale. Ringraziamo tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Un ringraziamento particolare va a Bernardino Piacenza di Sant'Anna di Valdieri, detto Dino, che all'età di 82 anni ha sfilato con i più giovani a testimonianza del forte spirito di condivisione. Aspettiamo tutti per chiudere i festeggiamenti oggi alle 14.30 con la sfilata nei paesi di Valdieri ed Entracque”.

Il carro e i costumi sono stati realizzati dall'unità pastorale e dai tanti papà e mamme che hanno messo a disposizione della comunità il loro tempo e talento. Il tema di quest'anno era il cibo e come valle Gesso hanno portato e valorizzato ancora una volta il prodotto tipico: la patata.



Per la tutela e promozione di questo prodotto sono ben due i consorzi costituiti in valle Gesso, quello di Entracque e di Valdieri “I balin dal Re”. Presente anche il commissario dell'ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime Piermario Giordano.



Ma, i festeggiamenti continuano oggi ad Entracque, Valdieri e Andonno con la sfilata nei rispettivi paesi alle 14.30.