Cuneo “città omertosa”? Botta e risposta tra Sturlese e Pellegrino sui controlli della Finanza in Comune

Era inevitabile sarebbe successo: la notizia che, nell’arco delle ultime 72 ore, ha interessato il Comune di Cuneo relativamente alla visita della Guardia di Finanza in municipio dello scorso giovedì 27 febbraio ha serpeggiato all’interno del Consiglio comunale del capoluogo con la velocità di poche altre. E se, come abbiamo riportato su TargatoCn, la maggior parte degli amministratori si trincera dietro un più che comprensibile “no comment”, alcuni altri invece hanno colto l’occasione per prendere posizioni ben più forti.

Un esempio è il decano della sinistra cittadina e vicepresidente del Consiglio comunale, Ugo Sturlese. Che ha ripreso una sua vecchia dichiarazione in cui definiva Cuneo “città omertosa dove, per ora almeno, non si spara”.

Parole forti – già condannate in passato dalla stessa sindaca Patrizia Manassero -, che hanno scatenato la reazione del capogruppo di Centro per Cuneo Vincenzo Pellegrino: “L’opposizione, anziché concentrarsi su argomentazioni costruttive preferisce rifugiarsi in toni aggressivi e insulti – ha scritto in un post su Facebook -, che oltre a danneggiare la nostra comunità minacciano il sano funzionamento della politica stessa”.

“Non posso accettare simili insinuazione, specie da una figura d’esperienza come Sturlese – si legge ancora -: la politica dovrebbe servire a migliorare la città, non a distruggerla con attacchi infondati. Il recente sopralluogo della Guardia di Finanza negli uffici comunali non dev’essere strumentalizzato né tanto meno utilizzato per alimentare polemiche infondate. È necessario lasciare che le indagini seguano il loro corso senza aggiungere rumore; certe farneticazioni sono un dolore per l’intera città”.