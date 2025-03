Cena a quattro mani stellata per la LILT di Cuneo: un gustoso sostegno al nuovo polo di prevenzione

Un evento culinario d'eccezione si terrà lunedì 17 marzo alle ore 20 presso la pizzeria Sileo di Nucetto: una cena a quattro mani che vedrà protagonisti Andrea Brunetti, titolare della pizzeria, e lo chef stellato Fabio Ingallinera del ristorante Il Nazionale di Vernante.

L'iniziativa, promossa con spirito di solidarietà, ha un nobile scopo: la raccolta fondi a favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Cuneo, per sostenere la realizzazione del nuovo polo di prevenzione nel centro storico di Cuneo. Un progetto ambizioso e di fondamentale importanza per la salute del territorio.

"Siamo felici di poter contribuire a questa causa così importante", dichiarano Andrea Brunetti e Fabio Ingallinera. "La prevenzione è un'arma fondamentale nella lotta contro i tumori, e crediamo che unire le nostre forze per sostenere la LILT sia un gesto concreto di solidarietà".

La cena offrirà un menù degustazione esclusivo, frutto della creatività e della passione dei due chef, in un connubio tra tradizione e innovazione. Un'occasione unica per deliziare il palato e sostenere una causa benefica.

L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla LILT di Cuneo.

Per prenotazioni: Sileo 347/7089554 – LILT Cuneo 0171/697057