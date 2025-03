Stop numero chiuso Medicina, Bergesio: “Successo della Lega per valorizzare il talento dei giovani e migliorare qualità dell’assistenza sanitaria”

“Finalmente al traguardo uno degli obiettivi della Lega: lo stop al test d’ingresso per Medicina. Una battaglia portata avanti da anni dalla Lega anche attraverso un apposito disegno di legge per valorizzare i nostri giovani, permettendogli di mettersi alla prova superando i primi esami universitari anziché con un test a crocette”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta l’ok definitivo della Camera, con 149 voti a favore, della maggioranza, e 63 contrari, dell’opposizione, alla legge delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

La norma sancisce lo stop ai test di ammissione: gli studenti potranno iscriversi liberamente al primo semestre e accedere al secondo in base ai crediti ottenuti e alla graduatoria nazionale. I crediti formativi saranno riconosciuti anche se non si accede al secondo semestre, permettendo agli studenti di proseguire in altre facoltà biomediche, sanitarie, farmaceutiche e veterinarie. Il Governo dovrà adottare entro un anno i decreti legislativi.

Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato, spiega: “Obiettivo del provvedimento è il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti previsti dalla Missione 6-Salute del Pnrr”.

“Un’altra promessa mantenuta dalla Lega: basta con le crocette, i test, la casualità. Finalmente sarà il merito a decidere chi va avanti e chi invece potrà scegliere altre strade. Diamo la possibilità ai nostri giovani di iniziare il percorso in modo serio e concreto e poterlo proseguire fino in fondo. Ancora una volta siamo passati dalle parole ai fatti", conclude il Senatore Bergesio.