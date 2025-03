Roreto di Cherasco, proseguono i lavori del campo da calcio a 11

È di settimana scorsa il sopralluogo dell’Amministrazione al campo da calcio a 11 di Roreto oggetto di lavori di rifacimento del manto. A verificare lo stato dell’intervento si sono recati sul posto il sindaco Claudio Bogetti, il vicesindaco Umberto Ferrondi, il consigliere delegato allo sport Matteo Costamagna, accompagnati dal presidente della Roretese Asd 1975 Gianluca Protto.

I lavori in oggetto mirano alla riqualificazione del campo preesistente in erba naturale con la sostituzione di un nuovo manto in erba sintetica al fine di garantire adeguati spazi di allenamento per la società sportiva e di conseguenza per l’intera collettività. Un intervento indispensabile poiché, data l’intensa attività del settore giovanile della Roretese, il campo non era più in condizioni adeguate per essere utilizzato.

Il manto di erba naturale del campo in oggetto è stato rimpiazzato da uno in erba sintetica: quelli di ultima generazione sono studiati e creati per avere una superficie di gioco il più possibile simile all'erba naturale, sono conformi a tutti i parametri richiesti dalla FIFA e dalla FIGC – LND. Hanno inoltre altre qualità: sono sempre praticabili con ogni condizione meteorologica e in modo continuativo, grazie al perfetto drenaggio superficiale, e riducono i costi per la manutenzione. Era necessario intervenire con questi lavori poiché gli spazi a disposizione per le attività sportive risultavano deficitari rispetto al bacino di utenza e al numero di squadre della società della Roretese asd 1975.

"I lavori stanno procedendo, dopo l’omologazione del fondo sarà applicato il manto erboso – dicono Bogetti, Ferrondi e Costamagna – e per l’inizio dell’estate dovrebbero essere terminati. Siamo soddisfatti: è questo un intervento molto utile per tutti i giocatori della Roretese, in particolar modo il settore giovanile potrà tornare ad utilizzare il campo sia come allenamento che per le partite".