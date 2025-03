Mondovì, riuscito il 49° concorso nazionale di chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”

Il Saggio di presentazione del 49° concorso nazionale di chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi” è riuscito perfettamente, per l’impegno dei chitarristi, che si sono impegnati profondamente nell'esecuzione tecnicamente perfetta ed anche sul piano interpretativo.

Hanno eseguito opere di ogni secolo della ricca letteratura per chitarra, molto interessanti e con particolari caratteristiche. Da Barge Flavio Derenale, di 9 anni, già brillante esecutore, da Imperia Mattia Pittaluga legato da anni al concorso e sempre attento a perfezionare la propria personalità,Marco danna di Monastero Vasco che ha affrontato autori squisiti, una altra giovanissima di Mondovì Asia Boetti già conquistatrice di importante premio sia a all’Ansaldi come ad altre manifestazioni, l’Albese Marlon Adriano, vincitore di vari premi ben evidenziati dalle proposte di autori molto impegnativi, infine il maturo Bishal Nigra del torinese, ma originario del Nepal, che ha brillato sopra ogni attesa, per la fluidità esecutiva e la personalissima forma interpretativa.

La manifestazione chitarristica si svolgerà a Roburent nei giorni 25-26-27 aprile, con presenze a Pamparato, Torre, Montaldo.

Stanno giungendo altri premi: dalla fornace Pilone, dalla Agenzia RM di Mondovì, dal Comune di Carrù, da Cartabianca e dap ente collegato, dal m.° Galoppini, dall’Unione montana Val Tanaro e Casotto.