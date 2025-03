Mondovì, imam aggredito dai vicini di casa all’Altipiano, la comunità musulmana in strada in segno di solidarietà

Una violenta lite si è verificata oggi pomeriggio, domenica 30 marzo, in via Risorgimento, nel rione Altipiano.

Da quanto si apprende l’imam della comunità musulmana monregalese sarebbe stato aggredito dai vicini di casa prima verbalmente e poi fisicamente.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri e della Polizia locale.

Un fatto che ha destato immediatamente la risposta della comunità musulmana locale che oggi festeggiava la fine del Ramadan e che, in segno di solidarietà nei confronti del capo della comunità, ha scelto di radunarsi in strada, sotto l'abitazione dell'imam, in segno di solidarietà.

L'intervento delle Forze dell'Ordine è scattato attorno alle 18, ma ancora dopo le 21 erano ancora decine e decine le persone presenti in via Risorgimento, tra queste anche il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo.

Ancora da chiarire le ragioni che hanno causato la lite e l’aggressione, l’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale al Regina Montis Regalis.