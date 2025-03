Un saluzzese è il nuovo campione italiano di "agility dog"

Il titolo di campione italiano di Agility Dog Enci nella categoria Medium va a Monteregale Mythical’s Devoted Friend, meglio conosciuto come Giove, un Cocker Spaniel Inglese cresciuto e allenato presso la Scuola di Agility dell’Asd De Lupis di Saluzzo.

L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) ha ufficializzato il prestigioso riconoscimento, premiando il lavoro e la dedizione del suo conduttore e istruttore, Walter Gasbarro, presidente dell’Asd De Lupis. Gasbarro racconta il percorso straordinario di Giove: “Fin dai primi mesi di vita, ho impostato il suo allenamento sotto forma di gioco, notando subito la sua predisposizione alla collaborazione e l’eccezionale dedizione al lavoro. In soli nove mesi siamo passati dalla categoria Debuttanti al 3° grado, il livello più alto del circuito”.

I risultati non hanno tardato ad arrivare: nel 2023, il binomio ha conquistato il titolo di vice campioni regionali e ha preso parte alla Finale del Trofeo Enci nelle Marche. Nel 2024, Giove e Walter hanno raggiunto un nuovo traguardo, ottenendo i tre C.A.C. necessari per il titolo di campione italiano di agility dog. L’ufficialità è arrivata direttamente dall’Enci con il diploma nazionale.

Ma le sfide non finiscono qui: per il terzo anno consecutivo, Giove e il suo conduttore rappresenteranno il Piemonte nella Supercoppa Italiana di Agility Dog, che si terrà a Settembre a Soliera (Modena). Un successo che premia l’impegno, la passione e la costanza di un binomio vincente, portando in alto il nome della Scuola di Agility dell'Asd De Lupis di Saluzzo.