Trovato senza vita il 75enne di San Damiano Macra ricercato da decine di soccorritori

E' finita nel peggiore dei modi la ricerca persona scattata questa mattina, alle prime luci del giorno, a San Damiano Macra, tra le frazioni Chesta e Fratte, dove si cercava un uomo di 75 anni, non rientrato a casa nella serata di ieri.

Ingente il dispiegamento di forze in campo. Sul posto i vigili del fuoco con l'Ucl, la sala operativa mobile utilizzata per il coordinamento delle operazioni, il nucleo speleo alpino fluviale, il nucleo droni, in grado di intercettare anche il segnale telefonico, e l'elicottero Drago. Presente anche il nucleo SAGF della Guardia di Finanza, sul posto con un secondo elicottero, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, presenti con l'eliambulanza. Da stamattina sul posto anche i tecnici del soccorso alpino della stazione di Dronero. Coinvolti anche dieci volontari AIB della valle.

Al momento non sono note le circostanze del ritrovamento dell'uomo.

L'uomo, pensionato, viveva in frazione Chesta. Spesso andava per boschi, per fare legna o per una passeggiata, come accaduto tante bolte. Ieri, purtroppo, non ha fatto rientro a casa. Scattato quindi l'allarme e le successive ricerche, con il più tragico degli esiti.

La salma è stato recuperata e portata con l'elicottero Drago 66 presso le camere mortuarie di San Damiano Macra.