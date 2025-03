Nuovo direttivo per Octavia: Matteo Morena riconfermato presidente

Matteo Morena, sindaco di Cardè, è stato riconfermato presidente dell'associazione Octavia durante l'assemblea che si è svolta nella serata di ieri, lunedì 24 marzo, nella sala del Comune di Scarnafigi.

Morena continuerà quindi a guidare l'associazione che riunisce 16 Comuni del territorio.

Contestualmente è stato eletto anche il nuovo comitato direttivo, composto da Daniele Arnolfo, sindaco di Torre San Giorgio, Gianni Gatti, sindaco di Moretta, Gabriele Giletta, sindaco di Villanova Solaro e Fabrizio Milla, sindaco di Murello.

Nel suo intervento, il presidente Morena ha voluto ringraziare tutti i presenti e sottolineare il lavoro svolto finora dall’associazione.

Ha espresso un particolare ringraziamento al Comune di Cavallerleone, che era stato tra i fondatori di Octavia, (uscito dal sodalizio un mese fa) per la collaborazione degli ultimi anni con le associazioni e i volontari locali.

"Non nascondo – ha affermato il presidente Morena - che vi sia del rammarico per l’ultima decisione presa in merito all’uscita dall’associazione del Comune di Cavallerleone.

Rispetto la decisione del sindaco Marcellino Peretti, che avrà fatto le sue valutazioni del caso. Ora guarderemo avanti e non più al passato.

Vorrei anche sottolineare come in questo periodo transitorio tra la scadenza del mio primo mandato e l’inizio del secondo, potrebbe essere sembrato un periodo turbolento per l’associazione, ma in realtà non lo è stato.

Anzi, è stato un periodo di confronto, anche importante, di cui va dato atto e questo sicuramente fa piacere.

Ci saranno state visioni diverse su alcune tematiche, ma sempre con al centro l’associazione.

Sicuramente ci sarà un futuro importante per Octavia, che passerà inevitabilmente da una revisione dello statuto attuale che ci permetta prima di tutto di essere più forti e, dall’altro, di consentire futuri ingressi ad alcuni Comuni che erano stati ‘bloccati’ in questi anni.

Sarà sicuramente un passaggio importante, non breve, ma la volontà non manca e l’associazione è più viva che mai.

Octavia deve continuare a essere uno strumento per far dialogare le comunità e il territorio, perché solo attraverso una collaborazione costante tra istituzioni, associazioni e cittadini possiamo costruire progetti solidi e di lungo respiro”.

L'assemblea ha dunque sancito una rinnovata volontà di consolidamento e crescita per l'associazione Octavia, con il nuovo direttivo pronto a lavorare per rafforzare i legami tra i Comuni aderenti e favorire nuove adesioni.