Cherasco, la maggioranza passa al contrattacco: "Basta narrazioni distorte, noi rispondiamo con i cantieri e i fatti"

Riceviamo e pubblichiamo.

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Il gruppo di maggioranza “Cherasco insieme”, non intende più tollerare la narrazione distorta e strumentale alimentata dal gruppo "La Tua Cherasco" ( leggi qui ). È tempo di riportare il confronto politico sul piano dell’onestà intellettuale, smentendo punto su punto accuse che non sono altro che un maldestro tentativo di screditare un lavoro serio, faticoso e lungimirante.

Coerenza Programmatica e Investimenti: I Fatti contro le Parole

Contrariamente a quanto farneticato dall'opposizione, ogni singola azione intrapresa da questo gruppo è rigorosamente in linea con i punti del nostro programma elettorale, votato e scelto dai cittadini. L’accensione dei mutui non è un "indebitamento al buio", ma l’atto amministrativo che certifica una programmazione ferrea. Stiamo trasformando le promesse in realtà:

L’acquisto dell’Archivio Storico, la rotonda al Cappellazzo, il nuovo Asilo Nido del Capoluogo e la riqualificazione di via Vittorio sono opere che dimostrano una visione di città moderna e funzionale.

Chi parla di "navigare a vista" ignora deliberatamente che questi interventi sono la risposta a necessità reali, finalmente messe a terra con coraggio finanziario e tecnico, supportato, comunque, dallo scadere di precedenti mutui. La domanda che sorge spontanea a questa amministrazione è, visto il voto favorevole della minoranza all’acquisto dell’Archivio Storico, come intendessero procedere all’acquisizione del bene senza provvedere al pagamento.

L’Amministrazione è assolutamente consapevole della gravità della situazione del commercio di prossimità che riguarda tanto il centro della cittadina quanto l’intero territorio nazionale, ed è in virtù di questo che ritiene che il prossimo cambio di pelle del centro storico possa essere, per il futuro, una spinta per il turismo. Per cercare di minimizzare i disagi dei commercianti, le chiusure della strada interessata dai lavori, sono state concordate con i progettisti in maniera alternata e illustrate agli esercenti.

Infrastrutture e A33: Visione Territoriale contro il Piccolo Campanilismo

Sulle opere complementari alla A33, la minoranza dimostra una preoccupante miopia. Le opere di adduzione sono sostitutive alla bretella: il loro scopo è il potenziamento della mobilità territoriale e sovra-comunale.

Non agiamo per piccoli interessi di bottega, ma in sinergia con Provincia, Regione e comune di Bra. La nostra è una visione allargata, necessaria per agevolare il tessuto industriale che garantisce reddito e benessere a centinaia di famiglie cheraschesi e dei comuni limitrofi e la sicurezza legata alla viabilità. Opporsi a questo significa, di fatto, remare contro lo sviluppo economico e occupazionale del nostro territorio e non considerare l’importanza di una mobilità sicura.

Le procedure burocratiche – come si è tentato di spiegare in Consiglio Comunale- , finalizzate al mantenimento sul territorio dell’importo destinato alle opere per un totale di 5 milioni di euro, sono state concordate con gli enti competenti.

Asilo Nido e ANAC: Trasparenza e Tutela dei Lavoratori

Le insinuazioni sulla vicenda dell'asilo nido sono false e tendenziose. La decisione di annullare il procedimento in autotutela, a seguito della nota dell’ANAC, è stata un’azione di estrema responsabilità, assunta prioritariamente a tutela dei dipendenti comunali e dell’integrità dell’Ente. Trasformare un atto di prudenza e legalità in una "certificazione di irregolarità" è un’operazione di sciacallaggio politico che respingiamo con sdegno.

A ulteriore conferma della capacità di programmazione di questa Amministrazione, ribadiamo che, dopo un’attenta revisione del progetto nell’interesse dell’intera comunità, proseguono le procedure che porteranno ai lavori di realizzazione dell’Asilo Nido per il Capoluogo.

Un richiamo alla serietà istituzionale

Ci aspetteremmo dalla minoranza consiliare una maggiore serietà, tanto al tavolo del Consiglio quanto sulle pagine dei giornali. Seminare zizzania, dubbi infondati e palesi falsità è il modo che la minoranza ha scelto per fare opposizione, ma non è certo il modo che merita la Città di Cherasco. Sono ormai passati due anni dal nostro insediamento e dal gruppo “La tua Cherasco”, anziché proposte costruttive per il bene della città, sono giunte solamente critiche e attacchi personali, che scivolano nella maleducazione e nell’aggressività, e che hanno l’unico scopo di screditare le persone e non di creare momenti di confronto.

I cittadini sanno distinguere tra chi lavora per costruire e chi spende il proprio tempo nel tentativo di distruggere. Noi continueremo a rispondere con i cantieri, la trasparenza e il rispetto delle istituzioni, lasciando alla minoranza il triste compito della polemica fine a se stessa.

Il gruppo di maggioranza “Cherasco insieme”