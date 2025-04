Ondata di freddo alle porte: il "ritorno" dell'inverno mette a rischio le coltivazioni in fiore

Possibile importante ondata di freddo alle porte.

Aprile ci ha abituato da alcuni anni ad ondate di freddo tardive che rischiano di mettere in seria difficoltà l'agricoltura con gelate e brinate nocive per la vegetazione in risveglio.

Anche quest'anno sembra seguire la regola, in quanto le proiezioni modellistiche ci mostrano una importante irruzione di aria fredda direttamente dal Polo nord a partire da lunedì prossimo 7 aprile, che ci farà assaggiare ancora un po' di inverno.



Questo evento sarà causato dalla presenza di un'area isolata di alta pressione sul Mare del nord, che vedrà scorrere l'aria fredda sul suo lato orientale.

Nella giornata di domenica l'alta pressione si sposterà più a sud, trascinando l'aria fredda fino all'Europa orientale, e di riflesso verso la nostra penisola con correnti da est.

Quanto sarà intensa è ancora presto per dirlo, ma potrebbe durare anche due o tre giorni, mettendo a serio rischio le coltivazioni in fioritura o in risveglio proprio in questi giorni.

Di contro, essendo per lo più correnti anticicloniche, non si prevedono importanti precipitazioni, la cui copertura nuvolosa potrebbe mitigare gli effetti delle inversioni termiche notturne. Nei prossimi aggiornamenti capiremo quale sarà l'evoluzione definitiva.

Nell'immagine la temperatura a circa 1500 metri di quota prevista per lunedì 7 aprile.





Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/667-Stagionali_Aprile_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming