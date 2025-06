Lutto a San Michele Mondovì per Davide Ansaldi, motociclista che ha perso la vita ieri a Castelletto Stura

È Davide Ansaldi l'uomo di 48 anni che ha perso la vita ieri sera, sabato 31 maggio, in un incidente stradale avvenuto a Castelletto Stura.

Amante dei motori, era titolare dell'officina "Road Rage" a San Michele Mondovì, suo paese di origine dove tutti lo ricordanio per la sua passione per le due ruote. Un amore che non lo hai abbandonato neanche quando, nel 2003, era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale - era stato travolto da un'auto che viaggiava contromano - e aveva perso la gamba.

Con tenacia, dopo la riabilitazione, con l'uso di una protesi era riuscito a ritornare in sella alla moto. Ieri sera lo scontro, purtroppo fatale, con un'autovettura, all'altezza dell'incrocio con la provinciale 3 per Montanera. Vani purtroppo i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118 giunto sul posto.

"Davide era conosciuto da tutti - dice il sindaco, Daniele Aimone - soprattutto per la sua grande passione per le moto, una passione che aveva sin da bambino e che poi è diventata anche il suo lavoro. Era una persona molto attiva, determinata, ma anche un amico. Siamo vicini al dolore della sua famiglia, cui vanno le condoglianze da parte di tutta l'amministrazione comunale".