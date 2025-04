Cuneo, si pensa allo spostamento del mercato del venerdì: da rifare la proposta Fiva Ascom

Tutto da rifare per il sondaggio lanciato da Fiva Ascom Cuneo in merito al riassetto del mercato cittadino del venerdì. Una consuetudine gradita a clienti e operatori del settore che fino al tempo della pandemia da Covid-19 si sostanziava nella piazzetta di via Seminario, ma che le necessità di distanziamento a fini di sicurezza sanitaria ha poi spostato nella più ampia piazza Galimberti.

Nel questionario sono state riportate tre diverse proposte di spostamento. La prima prevede una fila di banchi in via Pascal, un’altra in via Fossano addossata al Mercato Coperto e dodici banchi disposti in due file contrapposte più una verso la macelleria Cavallo nella piazzetta di via Seminario, con in piazza Galimberti solo banchi a posto fisso. La seconda prevede una fila di soli fiorai in via Pascal, in via Fossano e nella piazzetta di via Seminario parcheggi con limitazione di sosta a 30 minuti e in piazza Galimberti banchi a posto fisso e a spunta. La terza, infine, prevede che tutti i banchi (anche quelli ora presenti all’interno del Mercato Coperto) vengano ospitati in piazza Galimberti e nei portici adiacenti, per riservare attorno al Mercato Coperto parcheggi con limitazione di sosta a 30 minuti.

Proposte che, in generale, avrebbero convinto i commercianti davvero poco. Da un lato, l’area della piazzetta di via Seminario viene giudicata troppo stretta per poter ospitare i banchi suggeriti, dall’altro – secondo anche il referente Fiva Ascom Gualtiero Chiaramello – non tutti sarebbero “predisposti” all’installazione nel Salotto di Cuneo.

“Una proposta che intendiamo riformulare al più presto – commenta Chiaramello –, probabilmente sfalciando la terza modalità di spostamento. Ma il riassetto del mercato del venerdì, così come, in una prospettiva di lungo termine, di tutti i mercati della città, è un’operazione inevitabile: tanti commercianti chiedono modifiche e aggiornamenti puntuali, per poter modernizzare la proposta”.