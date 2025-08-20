Confermata l'allerta gialla: temporali sull’intera regione, molto forti sulle valli Belbo e Bormida

L'allerta gialla per temporali sulla provincia di Cuneo rimane confermata e si intensifica. Secondo l'ultimo aggiornamento di Arpa Piemonte, emesso oggi mercoledì 20 agosto alle ore 12:33, i fenomeni meteorologici previsti saranno particolarmente intensi nelle prossime ore.

Il bollettino conferma piogge intense e temporali, con fenomeni più diffusi e intensi in pianura, persistenti nelle zone settentrionali e localmente molto forti sul Piemonte centro-meridionale. Particolare attenzione ai temporali in sconfinamento dalla Liguria, che potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.

Criticità elevate in alcune zone specifiche: le aree del Belbo, della Bormida e dello Scrivia hanno raggiunto il livello 4 su una scala di 5 per intensità delle precipitazioni, presentandosi come zone a "pioggia forte", con un significativo peggioramento rispetto alle previsioni iniziali.

La dinamica meteorologica prevede un graduale esaurimento dei fenomeni dalla tarda serata, a partire dalle zone occidentali. Tuttavia, sono attesi nuovi temporali intensi sull'alto Piemonte che persisteranno fino alla mattinata di domani, giovedì 21 agosto.

I rischi principali rimangono invariati: possibili allagamenti localizzati, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Le autorità mantengono alta la vigilanza meteorologica e raccomandano massima prudenza alla popolazione.

Una nota positiva emerge dalle previsioni a medio termine: dopo l'attenuazione dell'instabilità nella giornata di domani, con residui rovesci sparsi, è atteso un netto miglioramento per venerdì 22 agosto.

Il prossimo aggiornamento di Arpa Piemonte è previsto per domani, giovedì 21 agosto, entro le ore 13. Si raccomanda alla cittadinanza di seguire costantemente gli aggiornamenti e di evitare spostamenti non necessari nelle zone maggiormente colpite.