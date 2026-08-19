METEO / Il caldo ha le ore contate: da domani tempo soleggiato, ma temperature in calo

Sembra in arrivo un colpo di coda per il caldo che, ancora nella giornata odierna, ha attanagliato la Granda e il Piemonte dove, in alcune aree, si sono registrate ancora temperature superiori ai 30°.

Stando alle previsioni dell'Arpa, oggi sarà l'ultimo giorno della prolungata ondata di calore iniziata alla fine del mese scorso.

"Ci saranno ancora condizioni di tempo soleggiato con temperature superiori alla norma - spiegano nel bollettino meteo -. Tuttavia già in serata si svilupperanno temporali in movimento dal Canavese verso il Verbano in graduale intensificazione. Nei prossimi due giorni ci sarà un sensibile calo termico a causa di una saccatura atlantica che convoglierà intensi flussi umidi da sudovest sul Piemonte. Sono attesi nubifragi sul settore centro-settentrionale domani e fenomeni temporaleschi sull'Appennino dopodomani; altrove sono previsti fenomeni meno intensi e più sparsi".

Nella giornata di domani cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso con nubi in aumento nelle ore successive fino a cielo molto nuvoloso nel pomeriggio. Temporanee schiarite in serata a partire da ovest. Per quanto riguarda le precipitazioni, sono attesi i primi fenomeni in mattinata sul settore nordoccidentale con estensione a tutta la regione nel pomeriggio e intensificazione con picchi forti o molto forti sul Piemonte centro-settentrionale. Attenuazione in serata a partire dal Cuneese.