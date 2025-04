I bambini della scuola dell’infanzia di Peveragno a lezione con gli AIB

Lezione speciale per gli alunni della scuola dell’infanzia “Rocco Carboneri” di Peveragno che, nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 aprile, hanno incontrato i volontari degli AIB (Anti Incendi Boschivi) che hanno illustrato loro le attività che le squadre svolgono tutto l’anno non solo in caso di incendio boschivo, ma anche con interventi di prevenzione a favore del territorio.

“È stato un bel pomeriggio - spiegano dal gruppo degli AIB di Peveragno - i bambini hanno partecipato con curiosità e interesse alle attività proposte. Con giochi e divertimenti abbiamo illustrato loro le attività che i nostri volontari svolgono in favore del territorio”.

Circa 32 i bambini che hanno preso parte alle attività, alla presenza delle loro insegnanti e del personale scolastico, che si sono "messi in gioco" utilizzando una tavola didattica, "Spegni l'incendio", messa a disposizione dagli AIB di Chiusa di Pesio, che mostra come intervenire per prevenire roghi e incendi che mettono in pericolo il territorio e la natura.

Gli AIB di Peveragno, presenti con 7 volontari, hanno poi mostrato loro alcune attrezzature utilizzate per gli interventi. Al termine della attività è stato consegnato loro un attestato di partecipazione con la firma del caposquadra Maurizio Mandrile.