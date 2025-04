Gli studenti del Bonelli di Cuneo e Denina Pellico Rivoira di Saluzzo alla XIV Fiera Internazionale delle Imprese Simulate a Riva del Garda

Dal 1° al 3 aprile, gli Istituti Bonelli di Cuneo e Denina Pellico Rivoira di Saluzzo, con gli studenti dei corsi E-commerce e Made in Italy (operatore del legno), hanno partecipato alla XIV Fiera Internazionale delle Imprese Simulate a Riva del Garda (TN) nel ruolo di imprenditori delle aziende virtuali create da loro: Bonelli Style 4 Sport, DE.SIGN Arredi e Deni.Soft. L’evento, culmine del progetto laboratoriale di simulazione d’impresa, ha rappresentato per i ragazzi l’occasione di incontrare altre imprese simulate e di confrontarsi tra pari sull’esperienza vissuta.

Con il supporto delle imprese madrine del progetto, Il Podio sport srl, Villosio Mobili srl e Growe srl, gli studenti dei due Istituti hanno preparato il materiale promozionale (dépliant, roll-up, volantini, gadget,…) ed allestito all’interno del Centro Congressi di Riva del Garda gli stand per promuovere i loro prodotti. Inoltre, hanno realizzato video promozionali che sono stati proiettati durante l’evento e che sono visibili sui canali YouTube dei due istituti. Durante l’esposizione, i giovani imprenditori hanno anche potuto effettuare compravendite simulate con le altre aziende presenti e testare le loro abilità manageriali, mettendo a frutto l’esperienza accumulata nei precedenti mesi di progetto. Infine, alcuni di loro hanno avuto l’opportunità di partecipare a simulazioni di colloqui di lavoro gestiti dalla Feder Manager e di assistere ad una conferenza sul tema della certificazione della parità di genere tenuta da Sviluppo Lavoro Italia spa.

Più di 1500 le presenze registrate alla Fiera, tra studenti e docenti accompagnatori provenienti da una cinquantina di istituti scolastici italiani e europei, 75 le realtà aziendali riprodotte fedelmente dagli studenti, dal cibo all’abbigliamento, dallo sport alla tecnologia, dai servizi per il turismo a quelli per la ristorazione e molto altro.

Gli studenti del Bonelli hanno ottenuto ben due riconoscimenti: un premio per la professionalità dimostrata nella presentazione in Fiera dei loro prodotti e un altro per essersi distinti nell’ambito del commercio internazionale; altrettanti premi sono stati portati a casa dagli studenti del Denina Pellico Rivoira: un premio per la qualità del video promozionale realizzato e un altro per la simpatia dimostrata dai venditori nello stand.

Grande la soddisfazione da parte degli studenti e delle loro docenti accompagnatrici, la Prof.ssa Anna Maria Martini, referente del Progetto, e le Prof.sse Antonella Isoardi, Lidia Ricchiardi, Laura Fina e Anna Armando. Gli studenti partecipanti hanno espresso così la loro soddisfazione per l’esperienza vissuta: “Sono stati 3 giorni intensi, ricchi di eventi, di esperienze e di emozioni. Abbiamo avuto l’opportunità di metterci in gioco, di confrontarci con altri studenti italiani e stranieri che, come noi, aspirano a diventare imprenditori. Abbiamo imparato l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra, valori fondamentali sia in ambito professionale che personale. Ci teniamo a ringraziare le professoresse che ci hanno guidato e supportato in questa avventura e siamo grati agli organizzatori per l’accoglienza ricevuta durante la permanenza a Riva del Garda e per la fiducia che ci è stata data.”

Anche la docente referente del progetto, Prof.ssa Anna Maria Martini, ha espresso piena soddisfazione per il successo dell’iniziativa: “La simulazione d’impresa è un’efficace modalità didattica per misurare la capacità degli studenti di tradurre le conoscenze teoriche in competenze pratiche ed è un’esperienza complementare e propedeutica agli stages aziendali, in quanto è finalizzata ad aiutare gli studenti a capire meglio i propri interessi e le proprie predisposizioni in modo da affacciarsi al mondo del lavoro con maggiore consapevolezza. Sono molto orgogliosa degli studenti che hanno partecipato alla fiera perché hanno dimostrato di saper lavorare in team e di saper mettere in pratica le competenze imprenditoriali apprese a scuola. Ringrazio le mie colleghe che hanno contribuito in modo significativo al successo dell’evento”.